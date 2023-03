Putin detido se vier a Portugal? País "assume as suas responsabilidades"

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, confirmou esta segunda-feira que, se vier a Portugal, o Presidente russo Vladimir Putin será detido ao abrigo do mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

Em resposta aos jornalistas em Bruxelas, Gomes Cravinho assinalou que Portugal "assume as suas responsabilidades" enquanto um dos 123 signatários do Estatuto de Roma, que deu origem ao TPI.

"Têm como uma das responsabilidades corresponder a qualquer mandado de captura", notou o líder da diplomacia portuguesa.

Perante a insistência sobre se Putin será detido se vier a Portugal, o ministro respondeu que "sim" e que essa é também a expectativa nacional "em relação aos outros 122 países signatários".

O TPI emitiu a ordem de prisão contra Putin apontando-o como o alegado responsável "pelo crime de guerra de deportação da população (crianças) e transferência da população das zonas ocupadas na Ucrânia", pela Rússia.

Moscovo tem afirmado que não reconhece a jurisdição do TPI. "Consideramos juridicamente nula qualquer decisão do Tribunal Penal Internacional que não reconhecemos", disse no domingo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.