Putin diz que militares do Grupo Wagner podem juntar-se ao exército russo ou ir para a Bielorrússia

Vladimir Putin, Presidente da Rússia

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou esta segunda-feira aos russos, na sequência da primeira declaração do líder do Grupo Wagner depois da rebelião contra Moscovo. O chefe de Estado russo agradeceu aos russos pelo "patriotismo" e assegura que os militares do grupo Wagner têm duas saídas.

Segundo o líder russo, os militares que protagonizaram a rebelião vão poder juntar-se ao exército do país ou, em alternativa, poderão exilar-se na Bielorrússia.

"Têm a possibilidade de continuar a servir a Rússia, celebrando um contrato com o Ministério da Defesa ou com outras agências de aplicação da lei, ou de regressar para junto da vossa família e dos vossos entes queridos... Quem quiser pode ir para a Bielorrússia", disse Putin.

Na declaração, Vladimir Putin disse que Prigozhin fez aquilo que o Ocidente queria, que era ver os russos "a matar-se uns aos outros", garantindo que tudo foi feito para conter a ameaça e que qualquer tentativa de chantagem ou desestabilização da Rússia está "condenada ao fracasso".

"Era precisamente isto que os inimigos da Rússia queriam: tanto os neonazis de Kiev como os seus patronos ocidentais, e todo o tipo de traidores nacionais. Queriam que os soldados russos se matassem uns aos outros", acusou.

Ainda assim, o Presidente da Rússia assegura ter dado ordens para evitar o "derramamento de sangue" durante a revolta do Grupo Wagner.

"Desde o início dos acontecimentos, sob as minhas ordens, foram tomadas medidas para evitar um derramamento de sangue em grande escala", disse o Presidente russo.

Notícia atualizada às 21h16