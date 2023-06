Putin diz ter "total apoio" do Presidente da Turquia

Vladimir Putin com Recep Tayyip Erdogan © Pavel Golovkin/ AFP

O Presidente russo, Vladimir Putin, recebeu este sábado "total apoio" do seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, durante uma conversa telefónica entre os dois líderes sobre a rebelião armada do Grupo Wagner na Rússia, anunciou o Kremlin.

Durante a conversa com Erdogan, que sofreu uma tentativa de golpe em 2016, Putin "forneceu informações sobre a situação no país em conexão com uma tentativa de rebelião armada", segundo um comunicado do Kremlin.

O Presidente turco "expressou o seu total apoio às medidas tomadas" por Putin, segundo a mesma fonte.

O chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, reivindicou a ocupação de Rostov, cidade-chave no sul da Rússia para guerra na Ucrânia, e apelou a uma rebelião contra o comando militar russo, que acusou de atacar os seus combatentes.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, qualificou a ação do grupo paramilitar de rebelião, afirmando tratar-se de uma "ameaça mortal" ao Estado russo e uma traição, garantindo que não vai deixar acontecer uma "guerra civil".

Prigozhin acusara antes o Exército russo de atacar acampamentos dos seus mercenários, causando "um número muito grande de vítimas", acusações negadas pelo Ministério da Defesa da Rússia.

As acusações de Prigozhin expõem profundas tensões dentro das forças de Moscovo em relação à ofensiva na Ucrânia.