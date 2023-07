Putin encontrou-se com Prigozhin cinco dias depois do motim abortado

O porta-voz do Kremlin afirma que a reunião durou "quase três horas". Putin terá feito "uma avaliação" do motim de 24 de junho e ouviu os comandantes do grupo Wagner, que lhe garantiram que o apoiavam e que "continuariam a lutar" pela Rússia.