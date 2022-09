Putin nega que Rússia use energia como "arma" contra Europa

Vladimir Putin © Sergei Bobylyov/Tass Host Photo Agency/AFP

O Presidente russo, Vladimir Putin, negou esta quarta-feira que Moscovo esteja a usar a energia como uma "arma" contra a Europa, dias após o fornecimento de gás russo através do gasoduto Nord Stream ter sido interrompido.

"[Os ocidentais] dizem que a Rússia usa a energia como arma. Outra tolice! Que arma utilizamos nós? Nós fornecemos o quanto for necessário, de acordo com os pedidos feitos" pelos países importadores, disse Putin durante o VII Fórum Económico do Leste, em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia.

"Deem-nos uma turbina e amanhã relançaremos o Nord Stream", referiu o Presidente russo.

A gigante russa Gazprom indicou na sexta-feira que o gasoduto Nord Stream - que liga a Rússia à Alemanha e que deveria retomar o serviço no sábado após uma breve interrupção para operações de manutenção - seria parado totalmente até o reparo de uma turbina, sem especificar uma data para voltar ao seu funcionamento.

Este anúncio reforçou os temores dos países europeus de um corte total do gás russo para o continente, com a aproximação do inverno e num contexto de inflação galopante dos preços da energia.

A União Europeia (UE) acusou Moscovo de utilizar o abastecimento de gás como meio de pressão no contexto do conflito na Ucrânia.

Moscovo, por sua vez, alega que as sanções contra si devido à sua invasão na Ucrânia causaram uma escassez de peças de reposição, que ameaçam a integridade do gasoduto Nord Stream.

"Estamos prontos para [retomar as exportações através do gasoduto Nord Stream] amanhã. Basta apertar um botão", lançou Putin aos europeus, lembrando ainda que não foi a Rússia que "impôs sanções".

Mas "caímos num impasse por causa das sanções ocidentais" em retaliação à ofensiva russa na Ucrânia, lamentou.

O Presidente russo classificou também os planos da União Europeia (UE) para limitar o preço do gás russo como "uma tolice" e uma iniciativa "sem futuro", argumentando que isso irá somente causar um aumento nos custos.

"É uma tolice. Tentativas de limitar o preço do gás na Europa vão causar unicamente um aumento nos preços", afirmou Putin.

"Se os países europeus quiserem abrir mão das suas vantagens competitivas, cabe-lhes decidir", indicou.

"O inverno vai ser longo"

Estas declarações surgem depois de a Gazprom ter divulgado um vídeo ue mostra vários países da Europa a ficar cobertos de neve e gelo depois de um funcionário da gigante de energia russa fechar um gasoduto. Em fundo, uma canção de Varvara Vizbor cuja letra diz "O inverno será longo" .

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su - Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 5, 2022

O vídeo foi partilhado no Twitter pelo conselheiro do governo ucraniano, e anterior vice-ministro da Administração Interna, Anton Geraschenko, que acusa a Rússia de "chantagem".