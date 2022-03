Putin obriga a que compra de gás russo seja feita em rublos e a partir da Rússia

© Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP

Por TSF com agências 31 Março, 2022 • 16:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente russo Vladimir Putin assinou, esta quinta-feira, um decreto que obriga os países "hostis" - incluindo os 27 Estados-membros da UE - que queiram adquirir gás à Rússia a pagar pela matéria-prima em rublos e através de contas em bancos russos, avança a agência TASS.

O novo sistema entra em vigor já esta sexta-feira, 1 de abril, e aplica-se a entregas feitas a partir desta data, anunciou Putin antes de uma reunião com a indústria da aviação. O líder russo avisou também que serão tomadas sanções caso não sejam cumpridos os pagamentos: se não forem realizados, os infratores entrarão em incumprimento "com todas as consequências daí resultantes".

"Ninguém nos vende nada de graça e nós também não fazemos caridade. Ou seja, os contratos que estão em efeito vão ser interrompidos" em caso de falta de pagamento, realçou.

Os pagamentos, explica a AFP que cita o decreto, serão tratados pelo russo Gazprombank, uma subsidiária do gigante estatal da energia Gazprom. Os compradores devem transferir os pagamentos para uma conta em moeda estrangeira neste banco, que a converterá então em rublos e transferirá para uma conta em rublos também do comprador.

O líder russo considera que há riscos inaceitáveis para a Rússia no pagamento de gás com euros e dólares e vê o uso obrigatório de rublos como um passo para fortalecer a posição financeira e económica do país.

"O que é que já aconteceu? Entregámos os nossos recursos, neste caso gás, aos europeus. Eles receberam-no e pagaram em euros, que depois foram congelados pelos próprios. Neste caso, temos todas as razões para acreditar que entregamos gás à Europa de borla", defendeu Putin. "Naturalmente, isto não pode continuar", rematou.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA