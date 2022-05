Putin ordena novas sanções contra o Ocidente

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin © Alexei Danichev/EPA

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto com novas sanções económicas para o Ocidente, como forma de retaliação pelas "ações pouco amigáveis de certos estados estrangeiros e organizações internacionais", informou o Kremlin, citado pela Reuters. O documento não indica detalhes sobre quais os indivíduos ou entidades que podem ser afetados pelas medidas.

No entanto sabe-se que a Rússia proibirá a exportação de produtos e matérias-primas para as pessoas e entidades que sancionou. De acordo com o decreto, o país proibirá também as transações com indivíduos estrangeiros e empresas que sejam abrangidos por estas sanções.

Agora, segundo o documento, o governo russo dispõe de dez dias para compilar listas de indivíduos e empresas estrangeiros que devem ser sancionados, bem como para definir "critérios adicionais" para uma série de transações que podem estar sujeitas a restrições.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

