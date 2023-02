Putin pede aos serviços secretos para controlarem fronteira russo-ucraniana

Vladimir Putin, Presidente da Rússia © Gavrill Grigorov/EPA

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou esta terça-feira ao Serviço Federal de Segurança (FSB), a agência de serviços secretos russa, para reforçar o controlo na fronteira com a Ucrânia, quando se intensifica o conflito no país vizinho.

"O trajeto da fronteira estatal russo-ucraniana deve estar sob controlo especial da guarda fronteiriça do FSB", disse Putin, durante uma reunião com altos responsáveis dos serviços de informações russos, indicou a agência noticiosa estatal TASS.

Nesse sentido, o chefe de Estado russo pediu que seja mantido um maior nível de vigilância e uma monitorização constante das "instalações e infraestruturas de importância vital, em particular as industriais ou energéticas".

O Presidente russo também pediu a adoção de medidas para enfrentar "atos de sabotagem" na zona fronteiriça e para "frustrar a atuação" de grupos associados a tais operações.

"No geral, é necessário reforçar a linha de contrainformação na zona porque os serviços especiais dos países ocidentais sempre trabalharam de forma ativa contra a Rússia e agora mobilizaram mais recursos contra nós. Necessitamos responder de forma adequada", frisou.

Putin acusou hoje a Ucrânia de utilizar o terrorismo como método de guerra após vários ataques com 'drones' (aeronaves não tripuladas) a cerca de 100 quilómetros de Moscovo e no sul do país.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).