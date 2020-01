Putin já escolheu novo primeiro-ministro

Putin e Mishustin reunidos no Kremlin © EPA/Alexey Nikolsky/Sputnik/Kremlin

Depois da demissão em bloco do Governo russo esta quarta-feira, o Presidente Vladimir Putin quer pôr os deputados a escolher o Executivo e já propôs Mikhail Mishustin para primeiro-ministro. Economista de formação, Mishustin, de 53 anos, desempenha desde 2010 o cargo de chefe do Serviço Federal de Impostos da Rússia. Antes disso trabalhou na área das tecnologias da informação durante a década de 1990.

Putin e Mishustin encontraram-se no Kremlin, onde o Presidente russo "lhe sugeriu que assumisse o cargo de chefe de Governo" e, segundo a agência de notícias russa Sputnik, Mikhail Mishustin já aceitou o cargo.

Agora, o russo terá de ter a aprovação do Parlamento, que vai votar esta decisão na próxima semana. O líder do partido Rússia Unida, Sergei Neverov, revelou à comunicação social russa que vai rever a candidatura de Mishustin na quinta-feira de manhã, mas não ficou claro quando é que a Duma planeia fazer a votação.

O até agora primeiro-ministro russo anunciou a Putin que o seu Executivo decidiu demitir-se em bloco na sequência das alterações à Constituição propostas pelo chefe de Estado.

"Enquanto governo da Federação Russa, devemos dar ao Presidente do nosso país os meios para tomar todas as medidas que se impõem. É por esse motivo (...) que o Executivo, no seu conjunto, entrega a sua demissão", afirmou Medvedev, segundo a comunicação social russa.

Por seu lado, Putin pediu ao gabinete do primeiro-ministro demissionário para se manter em funções até que um novo Executivo seja nomeado e empossado.