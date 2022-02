Putin vai reconhecer regiões separatistas ucranianas como independentes. UE "pronta para reagir"

© EPA

Por Guilherme de Sousa e Gonçalo Teles 21 Fevereiro, 2022 • 18:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Kremlin confirma que o presidente russo, Vladimir Putin, irá reconhecer os territórios separatistas na região de Donbass, na Ucrânia, como independentes.

Ao mesmo tempo, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrelll, avisa que a União Europeia tem as sanções em cima da mesa e "está pronta a reagir".

"O presidente planeia assinar os documentos num futuro próximo", disse o Kremlin. O Kremlin acrescenta que o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz "expressaram-se desapontados" com a decisão numa chamada telefónica com Putin.

A Ucrânia pediu já uma reunião "imediata" do Conselho de Segurança da ONU, perante a ameaça de uma invasão russa.

"A pedido do Presidente, Volodymyr Zelensky, peço oficialmente consultas imediatas dos membros do Conselho de Segurança da ONU, nos termos do artigo 6 do memorando de Budapeste", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, na rede social Twitter.

À saída da reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros, Borrell explicou que a comunidade europeia pediu a Putin que "respeite a lei internacional e os acordos de Minsk", não reconhecendo "a independência de Lugansk e Donetsk".

"Estamos prontos a reagir numa frente forte e unida se ele decidir fazê-lo", acrescentou, antes de explicar que as sanções serão "colocadas em cima da mesa para uma decisão dos ministros".

A União Europeia já avisou Moscovo de que imporá sanções nunca vistas à Rússia se esta decidir invadir a Ucrânia.

Em atualização