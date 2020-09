Pyongyang continua a violar sanções internacionais

© AFP

A Coreia do Norte está a violar as sanções internacionais tomadas para a forçar a desistir da energia nuclear, por exceder as suas cotas de importação de petróleo, denunciaram esta terça-feira as Nações Unidas.

Pyongyang tem sido alvo de várias sanções do Conselho de Segurança desde 2017, que limitam as importações de produtos petrolíferos e também a proíbem de exportar carvão, peixe ou têxteis.

O regime norte-coreano, no entanto, conseguiu continuar a desenvolver os seus arsenais nucleares e balísticos, de acordo com especialistas, enquanto decorriam as reuniões com os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, Donald Trump e Moon Jae-in.

O Conselho de Segurança da ONU disse na segunda-feira que nos primeiros cinco meses do ano, Pyongyang já havia excedido a sua cota anual de importação de produtos refinados de petróleo, que é de 500 mil barris.

De acordo com um relatório, as entregas "excederam em muito" o limite permitido, baseando-se em "fotografias, dados e cálculos".

"Os barcos da República Popular Democrática da Coreia e os navios com bandeira estrangeira continuam as suas elaboradas práticas de desvio" para importar petróleo ilegalmente, acusam especialistas da ONU.

O relatório não diz que país está por trás das exportações ilegais para a Coreia do Norte, mas especifica que essas remessas também contêm carros de luxo e álcool.

A China e Rússia, dois aliados importantes de Pyongyang, descartaram as descobertas, dizendo que foram baseadas "em suposições e estimativas".

O relatório acusa a Coreia do Norte de "continuar a desrespeitar as resoluções do Conselho de Segurança através das exportações ilegais de carvão marítimo, embora estas tenham sido temporariamente suspensas entre o final de janeiro e o início de março de 2020".

As negociações nucleares entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos estão num impasse, por causa de divergências, justamente sobre o levantamento das sanções e o que Pyongyang estaria disposto a fazer em troca.

Os especialistas do Conselho de Segurança também citam a transferência, em janeiro, do jogador de futebol norte-coreano Han Kwang Song da Juventus para o clube do Catar Al-Duhail, alegando que isso violou resoluções que proíbem os norte-coreanos de trabalho no exterior.

Embora o painel tenha contactado imediatamente a Itália sobre a transferência de Han, esta não foi cancelada", é referido no relatório.