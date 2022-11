Pyongyang lança quatro mísseis de curto alcance, diz Exército sul-coreano

© Richard A. Brooks/AFP

A Coreia do Norte lançou quatro mísseis de curto alcance no Mar Amarelo, informou este sábado o Exército sul-coreano, depois de uma série recorde de lançamentos de mísseis por Pyongyang esta semana.

Os militares da Coreia do Sul detetaram este sábado o lançamento "a partir de Donglim, província de Pyongan do Norte, para o Mar Ocidental entre as 11h32 e as 11h39 da locais (02h32 e 02h39 TMG e em Lisboa)", afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul num comunicado, utilizando outro nome para o Mar Amarelo.

A Coreia do Norte lançou esta semana dezenas de mísseis para o mar, incluindo um míssil balístico intercontinental que desencadeou avisos de evacuação no norte do Japão, e pilotou aviões de guerra dentro do seu território.

A Coreia do Norte descreveu as suas ações militares como uma resposta adequada a uma combinação de exercícios aéreos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, a que chamou uma exibição de "histeria de confronto militar" dos EUA.

Os Estados Unidos pilotaram dois bombardeiros supersónicos B-1B hoje sobre a Coreia do Sul nos últimos dias dos exercícios conjuntos, numa demonstração de força destinada a intimidar a Coreia do Norte sobre a sua atividade intensificadora de testes.

O exercício "Tempestade Vigilante" (Vigilant Storm) que envolveu cerca de 240 aviões de guerra, incluindo caças F-35 avançados de ambos os países, desencadeou uma reação da Coreia do Norte.

O "Tempestade Vigilante" tinha sido inicialmente programado para terminar na sexta-feira, mas os aliados decidiram prolongar o treino até hoje, em resposta a uma série de lançamentos balísticos norte-coreanos na quinta-feira, incluindo um ICBM que desencadeou alertas de evacuação e parou os comboios no norte do Japão.

Os lançamentos de quinta-feira surgiram depois de o Norte ter disparado mais de 20 mísseis na quarta-feira, o máximo que tinha lançado num único dia.

Esses lançamentos ocorreram depois de o oficial superior militar norte-coreano Pak Jong Chon ter emitido uma ameaça velada de conflito nuclear com os Estados Unidos e a Coreia do Sul sobre os seus exercícios conjuntos, que o Norte diz serem ensaios para uma potencial invasão.

Num comunicado na sexta-feira atribuído a um porta-voz não identificado, o ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte afirmou que os Estados Unidos e a Coreia do Sul tinham criado uma "atmosfera seriamente instável" na região com os seus exercícios militares.

E acusou os Estados Unidos de mobilizarem os seus aliados numa campanha utilizando sanções e ameaças militares para pressionar a Coreia do Norte a desarmar unilateralmente.

"A provocação sustentada deve ser seguida de uma contra-ação sustentada", diz o comunicado.