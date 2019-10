Qardash, "o Professor", é o novo líder do Estado Islâmico

© Maxar Technologies/Handout/Reuters

Por TSF com Lusa 29 Outubro, 2019 • 00:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Daesh já tem novo líder. A revista norte-americana Newsweek adianta que o novo chefe do grupo jihadista é Abdullah Qardash, que ainda terá sido apresentado por Al-Baghdadi, ainda em agosto, como o seu sucessor desejado.

Pub Pub

A publicação adiantou no domingo que Qardash é um ex-oficial do Exército iraquiano, que serviu sob o comando de Saddam Hussein, e é conhecido pela alcunha de "O Professor" por ter, alegadamente, trabalhado na criação das linhas de organização do grupo jihadista.

Pub Pub

O nome de Qardash foi revelado depois de Donald Trump ter anunciado, no domingo, que o então líder do Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, tinha sido morto numa operação militar dos Estados Unidos no nordeste da Síria.

"Ele não morreu como um herói. Morreu como um cobarde", disse Donald Trump, relatando o momento em que al-Baghdadi se refugiou num túnel sem saída "gemendo, chorando e gritando", na versão do Presidente norte-americano.



Abu Bakr al-Baghdadi era um dos homens mais procurados do planeta e tinha a cabeça a prémio por 25 milhões de dólares (22,5 milhões de euros).