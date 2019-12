Quadro desapareceu há 20 anos de uma galeria de arte. Agora foi encontrado... no mesmo sítio

A polícia italiana está a investigar o reaparecimento do quadro, se julgava ter sido roubado em 1997 © via REUTERS

Um quadro do célebre pintor austríaco Gustav Klimt foi encontrado atrás de uma parede na galeria Ricci Oddi, na cidade italiana de Piacenza, de onde teria sido roubado, em fevereiro de 1997.

Os trabalhadores da galeria de arte estavam a limpar uma parede da galeria, quando encontraram um alçapão - do outro lado estava um saco de plástico. Lá dentro? Estava o famoso "Retrato de uma Senhora", pintado por Klimt em 1917, que se julgava ter sido roubado.

De acordo com a agência Reuters, este é o segundo quadro mais valioso na lista de obras de arte desaparecidas em Itália (só fica atrás de uma pintura de Caravaggio, roubada de uma igreja na Sicília, em 1969).

Quando o quadro desapareceu, em 1997, a polícia julgou que este tinha sido assaltado através de uma verdadeira cena de filme: retirado pela janela superior do teto da galeria onde se encontrava, com recurso a um gancho e a uma linha de pesca, pelos quais foi fisgado e puxado. Meses após o desaparecimento, uma réplica falsa do quadro foi apreendida pelas autoridades, o que veio aumentar ainda mais o mistério em torno da pintura.

A obra de Gustav Klimt, "Retrato de uma Senhora", que foi encontrado por trás de um alçapão © via REUTERS

O quadro é de particular relevância porque se acredita que foi pintado sobre uma outra pintura que se acreditava estar desaparecida desde 1912 - o que o torna o único quadro "duplo" de Klimt de que há conhecimento.

A polícia está agora a investigar o caso e o quadro vai ser submetido a exames para se verificar a sua autenticidade. Poderá ter estado escondido dentro da própria galeria durante todo este tempo?