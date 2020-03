"Quando a epidemia terminar veremos o que poderia fazer-se melhor"

O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus © Fabrice Coffrini/AFP

O diretor executivo da Organização Mundial de Saúde (OMS) para as emergências sanitárias, Mike Ryan, declarou esta segunda-feira que não é o momento de procurar culpados pela epidemia provocada pelo novo coronavírus, mas de a combater.

Quando estiver vencida, chegará o momento de tirar as necessárias ilações, afirmou.

"Quando a epidemia tiver terminado, veremos o que se poderia ter feito melhor e se faria falta maior transparência. Esperamos não ter de pagar um preço muito alto para aprender essa lição", sublinhou Ryan durante a conferência de imprensa diária da OMS sobre o surto provocado pelo novo coronavírus e que provoca a doença designada de Covid-19.

"A história dirá quem estava certo e quem não estava", acrescentou o especialista, enquanto o seu superior da OMS, o diretor geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que não devem culpar-se determinados países ou sociedades, porque "o estigma é mais perigoso do que o próprio vírus".

"Quando era pequeno, dizia-se que para o mundo se unir precisávamos de um inimigo comum do espaço exterior, mas não faz falta, hoje temos este inimigo que pode afetar-nos a todos e é agora o momento de lutarmos juntos e à vez", frisou Tedros.

Os peritos da OMS destacaram que o número de contágios fora da China já é nove vezes superior aos que regista diariamente o país onde teve origem a epidemia e insistiram em que outros estados têm de aprender com o exemplo que deu o gigante asiático para conter a propagação da doença.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) confirmou hoje o segundo caso de infeção com o novo coronavírus em Portugal, um homem de 33 anos que está internado no Centro Hospitalar de São João, no Porto.

A epidemia de Covid-19, que teve origem na China, já infetou 89.527 pessoas em 67 países de cinco continentes, das quais morreram 3.056.