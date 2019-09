Por TSF 26 Setembro, 2019 • 17:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nos países desenvolvidos, levantar do sofá para beber um copo de água é, por várias vezes, uma verdadeira aflição. A preguiça torna-se num verdadeiro inimigo e a comodidade vence a sede.

Pub Pub

Ora, na Índia, milhões de habitantes não possuem água potável em casa. A solução passa por viagens de comboio, com utensílios às costas. O lavar de roupa, a louça, ou simplesmente beber água, está à distância de vários quilómetros. As crianças deixam as brincadeiras de lado, para que não falte um bem essencial.