"Quando denuncias assédio sexual, passas de herói a zero"

© Reprodução parcial da capa do jornal USA Today

Por Ricardo Alexandre 19 Abril, 2021 • 09:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Guarda Nacional acolhe e promove mulheres, escreve em manchete o diário norte-americano USA Today... mas acrescenta: só acolhe bem e promove até elas, as guardas, denunciarem uma tentativa de assédio sexual... aí, diz uma agente, "passas de herói a zero".

O bloqueio do poder judicial deixa 46 cargos no limbo... nove postos no supremo e seis presidentes de tribunais superiores em Espanha sem estarem preenchidos por falta de acordo... É o El País que conta a história e explica na primeira página que o bloqueio do Conselho Geral do Poder Judicial ameaça o bom funcionamento da administração da justiça. A falta da renovação do órgão, imposta pelo PP desde há dois anos, bem como a reforma legal empreendida por PSOE e Podemos para limitar a margem de atuação do Conselho em funções, implicam que este ano pude terminar com pelo menos 46 vagas por cobrir. A situação afecta também as presidências de Audiências Provinciais e as tribunais superiores das comunidades autónomas.

Tanto o El País como o ABC e o Vanguardia dão conta da guerra no futebol europeu por causa da criação da superliga de clubes. Real, Atlético e Barcelona estão metidos ao barulho.... os clubes bisados dizem que a UEFA lhes declara guerra...

No diário catalão a falta de Govern, o governo regional catalão, dificulta o diálogo sobre os fundos europeus... também se fala da frente diplomática internacional para castigar as manobras de Moscovo... a República Checa expulsou dezoito diplomatas que acusa de sabotagem de uma fábrica de armamento checa em 2014. O Ocidente também adverte Putin pelo perigo de vida que corre Alexei Navalny.

No Voz da Galiza, poucas palavras para resumir o que é essencial: o tabagismo ou apanhar a Covid é mais perigoso do que vacinar-se.

O Correo Gallego diz que o ócio noturno pode reabrir no início do verão se a quarta onda travar a escalada...

No La Libre da Bélgica, o mundo cultural desconfina-se a partir de 30 de abril.

O Macau Times diz que o pior já passou (só ontem entraram no território 35 mil pessoas, turistas) e o Tribuna de Macau diz que há 15 milhões de patacas, milhão e meio de euros para ajudar jovens viciados na internet.