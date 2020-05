Quase quatro mil pacientes depois, hospital de campanha em Madrid encerra

© EPA

Quando Jonan Basterra entrou no carro depois de receber a alta e ter superado o novo coronavírus, sabia exatamente a primeira coisa que queria fazer: "Pôr uma canção, o Nessun Doma do Pavarotti, pu-la no carro, no máximo e em repeat constante e fui para casa assim, a chorar como uma criança mas de felicidade"

Para trás ficavam 10 dias de internamento no Ifema, o hospital improvisado na Feira Internacional de Madrid para aliviar as urgências. Por ali passaram 3.782 doentes, com idades entre os 16 e os 103 anos. Esta sexta-feira, o hospital do Ifema fecha as portas com a esperança de não ter de as voltar a abrir.

Ao Ifema chegavam os pacientes mais leves e Jonan foi um dos primeiros a ser internados no pavilhão número 9. "Ao principio tive um certo medo. Essa sensação de o que é isto? Estava tudo muito bem montado mas não se via ninguém. Mas bem, assim que te levam a uma zona e te dizem esta é a tua cama, vamos pôr-te o oxigénio, vem a enfermeira para te avaliar os sinais vitais. E pronto, estou num hospital", lembra Jonan Basterra, de 50 anos.

Chegou ali depois de ter passado pelas urgências do Hospital Ramón y Cajal e com um prognóstico favorável. "Estava há cinco dias com febre e sintomas claros: não tinha gosto nem olfato e tinha muita tosse. Tanta que me doía o corpo todo, como se me tivessem dado uma sova. Sentia uma pressão forte no peito e quando respirava tinha a sensação de que não entrava oxigénio", conta Basterra.

Depois de uma bateria de exames foi-lhe detetada pneumonia e foi enviado para o Ifema. "Sabes que se te mandam para lá em princípio é porque não estás em estado grave mas vais sempre com medo, claro".

Ali dentro a vida decorreu entre máscaras de oxigénio, passeios curtos e uma biblioteca de livros doados, com um nome apropriado: "Resistirei". Às oito da noite, no Ifema como nas janelas da cidade, soavam os aplausos aos profissionais de saúde.

"Convives com eles e vês a garra que têm, a qualidade humana que têm e que realmente dão tudo por tudo. Em muitos casos abandonaram as suas famílias para se isolarem e não os colocarem em risco. Nalguns casos são voluntários, outros têm contratos precários e mesmo assim toda a gente luta", diz Basterra.

Um destes profissionais era Alberto Arcos. Este técnico de emergências começou a trabalhar no Ifema assim que as instalações abriram, a 24 de março, no turno da noite. Mais do que doença, impressionou-o a solidão que se vivia.

"Estar num hospital já é duro. Porque não estás na tua cama, porque não tens as tuas coisas, e tens de lidar com uma doença. Mas num sitio destes, sem janelas, com luz artificial, sem ter a tua família ao lado e a pensar que podes morrer sem te poderes comunicar com ninguém. É muito duro."

Alberto disponibilizou-se nas redes sociais para levar mensagens de familiares aos pacientes internados. Todos os dias, este carteiro improvisado levava dezenas de cartas virtuais de pessoas que não tinham outra forma de contactar com os seus familiares. Nacho, Sonia, Maria Jesús... os nomes sucediam-se numa lista. A uns foi mostrar uma fotografia, a outros foi ler uma mensagem e com outros ainda fez uma chamada.

"São pessoas que estão sozinhas e muito assustadas. Esta é uma forma de lhes subir o ânimo. E às vezes isso é tão importante como a medicação", explica.

Depois de mais de um mês a conter a respiração, no Ifema já não há esse peso do medo e da angústia e o sentimento é outro. "Sem dúvida alguma, é alívio, porque quer dizer que superámos a curva de pacientes. Quando fecharam o pavilhão sete sentimos uma alegria imensa e agora, que o pavilhão nove está quase a fechar, é uma alegria ainda maior".

Agora que parece haver luz ao fundo do túnel, os que passaram pelo pior da pandemia esperam a vez de saldar as contas com os abraços que ficaram por dar. Jonan acredita que nada vai voltar a ser igual. "Custa-me acreditar que em algum momento possamos voltar a abraçar-nos, a reunir-nos. E nesta altura eu preciso de abraçar tanta gente", remata.