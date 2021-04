Quase 600 candidatos de seis partidos iniciam campanha para legislativas em Cabo Verde

Cidade Velha na ilha de Santiago, Cabo Verde © Orlando Almeida/Global Imagens

Quase 600 candidatos de seis partidos políticos iniciam esta quinta-feira a campanha para as sétimas eleições legislativas em Cabo Verde, tentando conquistar em 18 de abril o voto de 393.166 eleitores no arquipélago e na diáspora.

Segundo o calendário definido pela Comissão Nacional Eleições (CNE), a campanha eleitoral iniciou-se oficialmente às 00h00 (mais duas horas em Lisboa) de hoje e decorrerá até às 24h00 de 16 de abril, mas os líderes dos principais partidos já percorreram praticamente todas as ilhas, nas últimas semanas, em pré-campanha, apresentando os candidatos locais.

Contudo, no arranque oficial da campanha eleitoral, os partidos políticos concorrentes ainda tentam um entendimento coletivo sobre a não realização de comícios, devido à evolução da pandemia de Covid-19, cuja situação epidemiológica tem vindo a agravar-se nas últimas semanas.

De acordo com os editais da CNE consultados pela Lusa, as listas que se apresentam aos eleitores contam com 597 candidatos, começando com 15, entre efetivos e suplentes, no círculo eleitoral da ilha do Maio, até aos 168 em Santiago Sul, que inclui a capital, Praia.

Até agora estavam oficialmente proibidos atos de campanha eleitoral, abertura de sedes de campanha, distribuição de propaganda ou divulgação de sondagens eleitorais, entre outras limitações definidas pela CNE.

Nas eleições legislativas cabo-verdianas são eleitos para um mandato de cinco anos 72 deputados, dois dos quais pelo círculo de África, dois pelo círculo da América e dois pelo círculo da Europa e resto do mundo.

Às legislativas de 18 de abril concorrem, em todos os 13 círculos eleitorais no país e no estrangeiro, o Movimento para a Democracia (MpD), Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e União Caboverdiana Independente e Democrática (UCID), todos com representação parlamentar.

Depois, o Partido Popular concorre em cinco círculos, o Partido Social Democrata em quatro e o Partido do Trabalho e da Solidariedade em cinco.

O calendário eleitoral, aprovado pela CNE na sequência da convocatória, pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, prevê que as sétimas eleições legislativas em Cabo Verde se realizem em 18 de abril de 2021, com a votação a decorrer das 08:00 às 18:00 (mais duas horas em Lisboa), em todo o arquipélago.

Para o dia da votação estão previstas 1.245 mesas de voto no arquipélago e 246 para diáspora, segundo a CNE.

O MpD, então na oposição, venceu com maioria absoluta (quase 54% dos votos) as eleições legislativas em 2016, afastando do poder, ao fim de 15 anos, o PAICV (ambos os partidos já venceram, cada um, três eleições legislativas).

Cabo Verde realiza eleições legislativas em 18 de abril e eleições presidenciais em 17 de outubro, anunciou em 12 de janeiro o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que termina o segundo e último mandato este ano.

Cabo Verde conta com uma população de cerca de 550 mil pessoas, mas estima-se que a comunidade cabo-verdiana na diáspora ultrapasse o milhão.

A ilha de Santiago vai eleger 33 dos 72 deputados nas eleições legislativas, contando com mais um deputado face à votação de 2016, conforme distribuição feita pela CNE após concluído o recenseamento eleitoral.