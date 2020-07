Quase campeões!

© Reprodução parcial da capa do jornal Marca

Quase campeão, quase campeones! Está canto direito em cima na capa do El País: "O Real Madrid, a um passo do título depois de vencer o Granada"... Campeón a la vista, escreve na primeira o diário desportivo Marca... "o título será branco ganhando quinta-feira ao Villareal"... Foi custosa a nona vitória consecutiva da equipa de Zidane. Golaços de Mendy e Benzema no arranque... o guarda-redes Curtois e o capitão Sérgio Ramos evitaram o empate do Granada... o desportivo As chama-lhe A Punto... a ponto... a 1 ponto... O diário desportivo catalão põe o assunto na primeira página no cabeçalho mas sem lhe dar o grande destaque na capa... diz que o Madrid ganha e já acaricia La Liga mas a manchete é feita com a iminente saída de Umtiti do Barcelona... o Barça quer dar saída a Umtiti este Verão e contratará um central de primeiro nível para reforçar a defesa... os catalães podem ceder Umtiti durante uma temporada e em Itália, há interessados: Lázio, Nápoles, Roma e Torino.

Em Espanha, futebol à parte, o também catalão La Vanguardia põe em manchete "O alarme pela falta de pessoal para rastrear as cadeias de contágio"... O governo catalão aprova um decreto-lei que autoriza o departamento de saúde a limitar os movimentos das pessoas...

O El País diz que o vazio legal depois do alarme trava a luta contra o surto em Lleida... O presidente do governo regional, Quim Torra, quer ordenar a reclusão com um decreto-lei que os juristas contestam... os epidemiologistas temem que a falta de ferramentas normativas provoque contágios... em editorial o El País, escreve: "péssima gestão". Também na primeira do mais lido jornal espanhol: "O Reino Unido exigirá aos europeus uma autorização prévia de viagem"; Londres vai pôr fim à livre circulação e vetará quem tenha condenações penais... Em termos práticos, os cidadãos da União Europeia continuarão a não necessitar de visto para visitar o Reino Unido depois da fase de transição do Brexit, mas deverão obter essa "autorização de viagem"; o sistema estará em vigor plenamente depois de 2025, mas o governo de Boris Johnson antecipa que poderá recusar a entrada a pessoas condenadas a penas de prisão superiores a um ano, mesmo que já as tenham cumprido.

No ABC, destaque para uma frase do Rei Filipe VI... o monarca espanhol defende a liberdade de imprensa como "oxigénio das democracias"... foi na entrega dos centenários prémios Cavia: Arturo Perez Reverte e Maruja Torres foram alguns dos contemplados...

Hoje, 14 de julho, o dia da Tomada da bastilha, o Dia nacional em França... o Fígaro escreve que é a homenagem da nação aos cuidadores...

O Libération anda lá perto... põe um estetoscópio na capa e em título: "os sacrificados"... os cuidadores mortos com Covid estarão no coração da festa nacional. O Libé foi ao encontro dos familiares de médicos de primeira linha que perderam a vida durante a pandemia...

No Le Monde, já com data de amanhã... é sempre assim neste jornal francês nos feriados e nos fins-de-semana... transportes, habitação, educação: "as propostas para o clima rastreadas"... Soldados com máscaras na primeira página: "o exército face às expetativas sociais dos seus militares"... e ainda: A Disneyland Paris, a Eurodisney, reabre as portas, mas inquieta-se sobre o futuro"...

No la Libre da Bélgica, escreve-se que a vitória do atual presidente Duda na Polónia arrisca isolar mais o país, a Polónia, na União Europeia... e ainda: porque seria útil autorizar a venda de testes serológicos Covid-19 em farmácia...

No Le Temps, da Suiça, a aviação descola lentamente mas de forma sustentada...

Nos Estados Unidos, o USA ​​​​​​​Today, escreve em manchete que 1 em cada 3 americanos conhece alguém com Covid-19.