Quase duas dezenas de soldados sírios mortos em ofensiva militar turca

Imagem de ataque aéreo na Síria, divulgada pelo Ministério da Defesa da Turquia

"Os 19 soldados morreram no bombardeamento de um comboio militar na área de Jabal al-Zawiya e num acampamento militar perto da cidade de Maaret al-Noomane, no sul da província de Idleb (nordeste)", disse o diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

O regime de Assad sofreu pesadas perdas devido a ataques turcos nos últimos dias.

Após semanas de escalada militar na região de Idleb, a Turquia anunciou que conduzirá a operação "Escudo da Primavera" contra o regime de Bashar al-Assad, que sofreu pesadas perdas.

Como sinal de que os combates aumentaram de intensidade, dois aviões do regime de Damasco foram abatidos no céu de Idleb, informou Ancara e o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Segundo a agência oficial síria Sana, três drones turcos foram destruídos.

Em busca de apoio ocidental, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, abriu as portas da Europa aos migrantes que, aos milhares, incluindo mulheres e crianças, rumaram em direção à fronteira com a Grécia.

Preocupada, a União Europeia anunciou esta semana uma "reunião extraordinária" dos seus ministros das Relações Exteriores para discutir o agravamento da situação em Idleb.

À medida que o conflito na Síria aumenta, o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, enfatizou que Ancara não estava a procurar confrontos com Moscovo, um poderoso aliado do regime sírio e que o apoia militarmente.

O objetivo da ofensiva turca é "pôr um fim aos massacres do regime e impedir uma onda de migração".

A Turquia intensificou os ataques com drones contra as posições do regime sírio desde sábado, mas é a primeira vez que Ancara anuncia oficialmente que faz parte de uma operação mais geral.