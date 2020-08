Quase um mês depois do regresso às aulas, como estão a funcionar as escolas em Berlim?

Berlim © EPA

"Vejo que estão mais bem preparados", sublinha o venezuelano Alejandro Torres, com dois filhos com dez e oito anos. "Usam máscara, seguem todo um protocolo, há sítios específicos para lavarem as mãos. As medidas de prevenção nas escolas acho que são corretas. O vírus existe, obviamente, mas há risco em todo o lado. Por isso, não estamos muito preocupados com o facto de eles irem à escola", realçou.

Na cidade-estado de Berlim as aulas começaram a 10 de agosto, mas noutros estados o regresso aconteceu mais cedo. Só nas duas primeiras semanas, contabilizaram-se perto de 40 casos de Covid-19, mas todos em diferentes estabelecimentos de ensino. As escolas vão adotando diferentes estratégias para lidar com o vírus.

"Não me sinto muito nervosa. O dia-a-dia está a ser relativamente normal. A única diferença é que os pais não podem entrar na escola, e os miúdos têm de andar de máscara no intervalo e nos corredores. Tinha medo de que ela não se habituasse, mas encarou muito bem", contou a portuguesa Alexandra Amaral, com uma filha de seis anos que está a frequentar, pela primeira vez, a escola primária.

"Aquilo que tenho ouvido é que, quando é detetado um caso, a escola fecha até os miúdos serem testados e, se não houver muitos casos, a escola não tem forçosamente de fechar. Mas claro que há muita incerteza, as regras vão mudando, algumas regras parece que dependem de escola para escola. Vamos ver", acrescentou.

Telma Schmidt admite que a escola da filha já esta a preparar uma possível segunda vaga.

"Estão a trabalhar para que mais crianças tenham acesso ao computador. Porque, em março, foi tudo muito precipitado e houve quem ficasse de fora. Agora estão a fazer um mapeamento, para perceber se todos têm em casa essa possibilidade", revelou.

Se em Berlim e na Baviera o uso de máscara é obrigatório nas áreas comuns da escola, nas regiões de Hesse e na Saxónia, a utilização fica ao critério de cada estabelecimento de ensino.

