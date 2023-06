Quatro crianças em estado grave após ataque com faca em França

© AFP

A procuradora pública de Annecy descarta "motivações terroristas" do autor do ataque com faca que feriu várias crianças num parque infantil. Em declarações aos jornalistas, a magistrada explicou que foi aberta uma investigação e o caso está a ser tratado como uma "tentativa de homicídio".

A correspondente da TSF em Paris, Lígia Anjos, resume as últimas informações sobre este caso. 00:00 00:00

Quatro crianças ficaram feridas com gravidade na sequência do ataque. Entre as vítimas estão ainda dois adultos. Duas das crianças são de nacionalidade britânica e holandesa.

Ao lado da procuradora, a primeira-ministra francesa garantiu que o país está "em choque" devido à brutalidade do ataque. "Estamos chocados com este ataque hediondo", disse.

O suspeito é um homem de 31 anos de nacionalidade síria. Tinha estatuto de refugiado na Suécia e vivia há sete meses em França, onde tinha pedido asilo político.

O Presidente francês Emmanuel Macron denunciou o "ataque de cobardia absoluta" em Annecy.

"Crianças e um adulto estão entre a vida e a morte. A nação está em choque", afirmou o Emmanuel Macron, numa publicação no Twitter. "Os nossos pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e as forças mobilizadas", acrescentou o Presidente francês.

Deputados e membros do Governo francês interromperam um debate na Assembleia Nacional para fazer um minuto de silêncio.

A agência francesa indicou também que a primeira-ministra, Élisabeth Borne, vai deslocar-se a Annecy.

O homem, que foi preso, atacou por volta das 09:45 (locais, 08:45 em Lisboa) crianças de cerca de três anos que estavam num parque perto do Lago Annecy.

*com Lusa