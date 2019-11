Quatro mortos e seis feridos em tiroteio durante festa na Califórnia

A polícia interditou a cena do crime, na cidade californiana de Fresno, nos EUA © Tomas Ovalle/EPA

A polícia californiana está a investigar um tiroteio durante uma festa na cidade de Fresno, no estado norte-americano da Califoórnia, este domingo, do qual resultaram quatro mortos e seis feridos, cinco deles em estado grave.

De acordo com as autoridades, citadas pela agência Reuters, o incidente aconteceu durante uma festa numa casa, onde cerca de 35 pessoas, incluindo crianças, assistiam a um jogo de futebol.. Um homem armado terá entrado no quintal da casa e começado a disparar sobre toda a gente. Foram os vizinhos que, ouvindo tiros, ligaram para as autoridades a pedir ajuda. O suspeito conseguiu, no entanto, escapar do local antes da polícia chegar.

As vítimas mortais são quatro homens com idades entre os 25 e os 35 anos- três morreram logo no local, e um viria, mais tarde, a perder a vida já no hospital. Os restantes seis feridos, também eles alvejados durante o tiroteio, encontram-se hispitalizados.

"Os nossos corações estão com as famílias das vítimas", disse o chefe da polícia de Fresno, Michael Reed. "Trata-se de um ato de violência sem sentido. Vamos fazer tudo ao nosso alcance para encontrar os responsáveis e levá-los à Justiça."