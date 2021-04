Quatro mortos e um ferido grave em ataque a clínica na Alemanha

Polícia nas imediações da clínica onde aconteceu o ataque © Odd Andersen/AFP

Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida, esta quarta-feira, num ataque a uma clínica em Potsdam, na Alemanha.

A polícia foi chamada ao local pelas 9h00 da manhã (8h00 em Lisboa), tendo as vítimas sido encontradas, mais tarde, nos seus quartos.

Citadas pela agência de notícias AFP, as autoridades alemãs afirmaram que as vítimas - alegadamente, pacientes da clínica especializada em pessoas com deficiências - foram sujeitas a "intensa e extrema violência", mas não foram relevados mais detalhes sobre as circunstâncias em que as mortes ocorreram.

Um empregado da clínica, de 51 anos, foi detido sob "fortes suspeitas" de ser o responsável pelo ataque, de acordo com a polícia, embora não sejam conhecidas as motivações do mesmo.