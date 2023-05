Quatro mortos em naufrágio de barco turístico em Itália

O lago Maggiore, em Itália © Jannis Andrija Schnitzer on Flickr

Um barco turístico naufragou este domingo no lago Maggiore, no norte de Itália, e fez quatro mortos. Esta segunda-feira de manhã, as autoridades italianas anunciaram o resgate do último corpo.

Na embarcação de 16 metros seguiam 24 pessoas, incluindo turistas e tripulantes, das quais sobreviveram 20. Segundo a AFP, o barco afundou-se depois de um "remoinho" no lago.

Um vídeo dos bombeiros publicado pelo jornal Corriere della Sera mostra um helicóptero de busca e salvamento a sobrevoar as águas agitadas, onde se veem cadeiras e outros destroços a flutuar.

O presidente da região da Lombardia Attilio Fontana já lamentou o "incidente gravíssimo" no lago Maggiore, o segundo maior de Itália.