Quatro pessoas morrem num incêndio em Barcelona

Outras quatro pessoas que vivam no local conseguiram fugir do fogo

Dois adultos, um bebé e uma criança de três anos morreram na manhã desta terça-feira num incêndio num edifício de uma antiga agência bancária ocupada no centro de Barcelona, segundo os bombeiros locais, citados pela agência France-Presse.

As vítimas são "dois adultos, um bebé e uma criança de três anos", disse Ángel López, responsável pela operação dos bombeiros, aos jornalistas, acrescentando que o fogo já foi extinto.

O local, onde o incêndio começou por volta das 06h00 locais (05h00 em Lisboa), "é uma antiga agência bancária ocupada" localizada na praça de Tetuan, acrescentou o bombeiro, que não deu mais detalhes sobre as vítimas.

De acordo com a France-Presse, outras quatro pessoas que viviam no local conseguiram fugir do fogo e foram encontradas num pátio pelos bombeiros.

Estes quatro sobreviventes receberam cuidados médicos devido à inalação de fumaça, disse a porta-voz da autarquia de Barcelona, citada pela agência de notícias Associated Press (AP).

O andar onde a família morreu costumava ser os escritórios da agência bancária, mas tinha sido ocupado, uma prática a que algumas famílias vulneráveis recorrem quando não podem pagar um alojamento, segundo a AP.

Um porta-voz da polícia regional [Mossos d'Esquadra] disse à AP que foi aberta uma investigação às causas do incêndio.