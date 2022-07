Queda de autocarro de ponte na Índia faz pelo menos 13 mortos

© Idress Mohammed/EPA

Pelo menos 13 passageiros de um autocarro morreram quando o veículo caiu de uma ponte e se afundou num rio do Estado de Madhya Pradesh, no centro da Índia, indicaram as autoridades indianas.

O acidente ocorreu esta segunda-feira de manhã quando o veículo se precipitou de uma ponte e se afundou no rio Narmada, afirmou Eknath Shinde, chefe do governo do Estado vizinho de Mharashtra, onde tinha começado a viagem do autocarro.

As equipas de resgate foram enviadas para o local para prestar os primeiros cuidados médicos aos sobreviventes e investigar as causas do acidente.

Até ao momento, desconhece-se o número exato de ocupantes do autocarro.

Após ter sido divulgada a primeira notícia, o chefe do governo de Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, expressou através da rede social Twitter as condolências aos familiares das vítimas, acrescentando que está em contacto com as autoridades de Maharashtra no sentido de agilizar o trabalho das equipas de socorro.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou uma indemnização de 200 mil rupias (2.464 euros) para os familiares das vítimas mortais e o pagamento de 50 mil rupias (616 euros) para os feridos.

Os acidentes de viação na Índia são frequentes devido ao mau estado das vias, as condições precárias dos veículos e a falta de cumprimento das regras de circulação rodoviária.

Em fevereiro do ano passado, 51 pessoas que se encontravam num autocarro morreram na sequência do despiste do veículo, que caiu a um canal fluvial também no Estado de Madhya Pradesh.

Em 2020, 131.714 pessoas perderam a vida e 348.279 ficaram feridas em 366.138 acidentes de viação, de acordo com dados do Ministério dos Transportes do Governo de Nova Deli.