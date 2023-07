Queda de autocarro de uma ravina causa pelo menos 15 mortos no Peru

A imprensa local refere que o veículo transportava 50 passageiros e que caiu por uma ravina com 50 metros de altura © Wikimedia Commons (arquivo)

Por Lusa 31 Julho, 2023 • 08:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 15 pessoas morreram no domingo quando o autocarro em que viajavam caiu numa ravina na região de Piura, que fica no norte do Peru, devido a um erro do motorista, avançou a Polícia Nacional peruana.

Entre os mortos está uma criança de três anos, enquanto os cerca de 20 feridos foram levados para hospitais próximos, na província de Huancabamba, segundo a estação de rádio peruana RPP.

"Depois do erro e da queda de um autocarro, registado ao quilómetro 35 da autoestrada Fernando Belaúnde, (...) agentes policiais de Alta Montaña Chiclayo estão a realizar trabalhos de resgate para localizar as vítimas", disse a polícia na rede social X (antigo Twitter).

Tras el despiste y caída a un abismo de un bus, registrado a la altura del kilómetro 35 de la carretera Fernando Belaúnde, en el distrito de Huarmaca, en Piura, efectivos policiales de Alta Montaña Chiclayo vienen realizando labores de rescate para ubicar a las víctimas. pic.twitter.com/adOlihMPR7 - Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) July 30, 2023

A imprensa local referiu que o veículo transportava 50 passageiros e que caiu por uma ravina com 50 metros de altura.

O regulador peruano responsável pelos transportes terrestres disse que o autocarro seguia do departamento de San Martín, no norte do Peru, para Tumbes, na fronteira com o Equador.

A Superintendência de Transportes Terrestres de Pessoas, Cargas e Mercadorias do Peru disse já estar a investigar as causas do acidente, mas garantiu que o autocarro e o motorista detinham todas as licenças necessárias.