Queda de avião em Milão faz oito mortos, incluindo uma criança

Um avião privado despenhou-se este domingo contra um edifício não habitado, em Milão, na Itália, causando oito mortos, incluindo uma criança. As vítimas seguiam todas a bordo da aeronave, que caiu junto ao terminal de metro San Donato.

De acordo com o jornal italiano Corriere della Serra, no local estão inúmeras equipas de bombeiros e polícias.

O avião descolou por volta das 13h00 do aeroporto privado de Linate e dirigia-se para Olbia, na Sardenha, caindo poucos minutos depois. Segundo testemunhas citadas pelo jornal italiano, um dos motores pegou fogo durante o voo.

O prédio atingido, que também pegou fogo com o impacto, trata-se de um edifício vazio em obras, usado como escritórios e estacionamento de veículos, próximo à estação de metro San Donato. Alguns dos carros que estavam estacionados na zona também foram destruídos pelo incêndio.

As autoridades já ordenaram um inquérito para apurar as causas do acidente.