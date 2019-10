Queda de avioneta faz três mortos no Brasil

Por TSF 21 Outubro, 2019 • 14:13 Partilhar este artigo Facebook

Uma aeronave caiu na manhã desta segunda-feira na Região Noroeste de Belo Horizonte, no Brasil. Segundo os Bombeiros, citados pelo site G1, morreram três pessoas e outras três ficaram feridas.

A queda deu-se próximo do Aeroporto Carlos Prates, local de onde a aeronave tinha deslocado, com destino a Ilhéus. No passado mês de abril, já tinha ocorrido um acidente com um avião na cidade, levando à morte de uma pessoa.

Segundo o site noticioso, foram ouvidas pelo menos duas explosões.

Notícia em atualização