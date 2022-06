Queda de contentor com gás tóxico faz dez mortos e 200 feridos na Jordania

© Josep Lago/AFP (arquivo)

Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas esta segunda-feira na Jordânia, quando um contentor caiu no porto de Aqaba, no sul do país, o que causou fugas de gás tóxico, segundo uma fonte oficial.

"O balanço até agora, após a fuga de gás no porto de Aqaba, é de dez mortos e mais de 200 feridos", disse à agência France-Presse o ministro da Informação, Faisal al-Shubul, também porta-voz do Governo da Jordânia.

Antes, um porta-voz da segurança geral tinha anunciado que um "contentor cheio de gás tóxico tinha capotado durante o transporte, causando uma fuga".

De acordo com autoridades do porto, que falaram sob condição de anonimato, o contentor caiu de um barco e a zona sul do porto foi evacuada.

O primeiro-ministro da Jordânia, Bicher Al-Khasawneh, e o seu ministro do Interior, Mazen Al-Faraya, visitaram o local, de acordo com o canal oficial de TV Al-Mamlaka.

Aqaba, um dos principais portos do Mar Vermelho, é o único porto marítimo do reino haxemita, através do qual se fazem a maioria das importações e exportações jordanas.