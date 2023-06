Queda de drone em região russa provoca dois feridos ligeiros

© Vitalii Matokha/AFP (arquivo)

A queda de um 'drone' (aparelho aéreo não tripulado) numa estrada na região russa de Belgorod, junto à fronteira com a Ucrânia, provocou esta quinta-feira dois feridos ligeiros, anunciaram as autoridades locais.

"Um engenho desconhecido explodiu em Belgorod. De acordo com as primeiras informações, um 'drone' caiu na estrada. Duas pessoas ficaram feridas", disse o governador da região, Vyacheslav Gladkov, citado pela agência francesa AFP.

Gladkov divulgou na rede social Telegram uma fotografia de um suposto pedaço de destroços do 'drone'.

O presidente da câmara de Belgorod, Valentin Demidov, disse que a explosão ocorreu perto de uma estação de serviço da cidade de mais de meio milhão de habitantes, capital da região com o mesmo nome.

O incidente ocorreu poucas horas depois de o exército russo ter anunciado que tinha repelido um ataque fronteiriço em grande escala por dezenas de combatentes ucranianos apoiados por tanques.

As autoridades russas disseram também que bombardeamentos intensos visaram hoje a cidade de Shebekino, com 40 mil habitantes, situada na mesma região, perto da fronteira com a Ucrânia.

Segundo um balanço oficial, 13 pessoas ficaram feridas na região de Belgorod durante o dia.

As autoridades começaram a transferir civis para outros locais em resposta à situação, que se tem deteriorado diariamente na região, já alvo de múltiplos ataques e incursões, segundo a AFP.

A declaração de Moscovo sobre a alegada ofensiva ucraniana junto à fronteira foi divulgada horas depois de dois grupos armados terem anunciado um ataque contra duas cidades de Belgorod.

Trata-se do Corpo de Voluntários Russos e da Legião da Liberdade para a Rússia, que dizem ser formados por russos que querem derrubar o regime do Presidente Vladimir Putin.

Os dois grupos têm lutado há meses ao lado do exército ucraniano contra as forças russas, que invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

No final de maio, reivindicaram um ataque na região de Belgorod a partir da Ucrânia.

O Governo de Kiev afirma não ter nada a ver com as ações destes grupos em território russo, mas tolera as suas operações em solo ucraniano.

As informações divulgadas pelas duas partes sobre o curso da guerra não podem ser verificadas de imediato por fontes independentes.