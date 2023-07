Queda de grua em Nova Iorque provoca pelo menos seis feridos

O acidente aconteceu em Manhattan © Spencer Platt/Getty Images via AFP

Por TSF com AFP 26 Julho, 2023 • 17:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma grua de um arranha-céus colapsou esta quarta-feira em Nova Iorque, tendo provocado pelo menos seis feridos.

O equipamento de construção desmoronou-se no movimentado bairro de Midtown, em Manhattan, e embateu num outro edifício. Vários pedaços de betão caíram na rua.

De acordo com as autoridades locais, pelo menos quatro civis sofreram ferimentos ligeiros. Os outros dois feridos são bombeiros.

Six people were injured, including firefighters, after a construction crane caught fire then plummeted down to a street in the middle of Manhattan on Wednesday. https://t.co/U8pf8ALYN2 pic.twitter.com/z7j3cacVkl - CBS News (@CBSNews) July 26, 2023

Num vídeo publicado nas redes sociais vê-se a grua a embater num arranha-céus todo em vidro localizado no outro lado da estrada. Na rua, as pessoas fugiam para evitar os destroços que caíram.

"Tivemos muita sorte esta manhã", disse o autarca de Nova Iorque, Eric Adams, admitindo que o acidento poderia ter proporções muito maiores.

Joseph Pfeifer, dos bombeiros de Nova Iorque, explicou que a grua levantava 16 toneladas de betão quando um incêndio no carro de operação enfraqueceu os cabos. O operador da grua ainda tentou apagar o fogo, mas sem sucesso, tendo de abandonar o equipamento. "Está em segurança", garantiu Pfeifer.