"Queda de satélite da NASA" provoca luz intensa no céu de Kiev

Uma luz intensa apareceu no céu de Kiev, mas, desta vez, não foi nenhum míssil russo. As autoridades da cidade afirmam que essa luz se deveu à "queda de um satélite da NASA".

"Por volta das 22h00 [19h00 em Portugal continental] do dia 19 de abril, o brilho brilhante de um objeto aéreo foi observado no céu sobre Kiev", descreveu o chefe da administração militar da cidade, Sergiy Popko, no Telegram.

A explicação veio depois: "De acordo com informações preliminares, este fenómeno foi o resultado da queda de um satélite espacial da NASA na Terra."

De acordo com um jornalista da Agence France-Presse que assistiu ao fenómeno, o relâmpago não foi seguido de nenhum barulho.

Um alerta de ataque aéreo foi ativado, disse Popko, mas "a defesa aérea não estava a funcionar".

Pouco tempo depois, a Força Aérea Ucraniana também disse que a luz estava "relacionada com a queda de um satélite/meteorito".

Acrescentou, no entanto, que isto era "para ser esclarecido".