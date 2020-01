Queda do Boeing 737 no Irão. Avião tinha sido inspecionado há dois dias

Não restaram sobreviventes neste acidente © Abedin Taherkenareh/EPA

O avião ucraniano que se despenhou esta quarta-feira pouco depois de descolar do Aeroporto Internacional Imam Khomeini, em Teerão, era um Boeing 737 do ano de 2016, e foi inspecionado dois dias antes do acidente.

"O avião foi construído em 2016. Foi recebido pela companhia aérea Ukraine International Airlines diretamente da fábrica da Boeing. Tinha sido inspecionado a 6 de janeiro", comunicou a própria empresa numa nota a que a France Press teve acesso.

A aeronave saiu do aeroporto de Teerão esta manhã e desapareceu do alcance dos radares apenas uns minutos mais tarde.

Não restaram sobreviventes neste acidente em que as vítimas mortais eram maioritariamente iranianas e canadianas, como relatou esta manhã o Ministério ucraniano dos Negócios Estrangeiros.

A companhia Ukraine International Airlines, a maior da Ucrânia e de domínio privado, decidiu então suspender os voos para Teerão a partir desta quarta-feira. Os responsáveis da empresa vincaram, no entanto, que o avião se encontrava "totalmente funcional" e que os pilotos da companhia aérea são "experientes e treinados para emergências".

"O avião estava a funcionar em condições", alegou também o presidente da Ukraine International Airlines, Yevgeniy Dykhne. "Era um dos nossos melhores aviões com uma equipa maravilhosa", reforçou, numa conferência de imprensa.

Yevgeniy Dykhne recusou comentar a especulação de que tenha havido qualquer ligação entre o lançamento de mísseis por parte do Irão contra bases aéreas norte-americanas e o despenhamento do avião, e argumentou que se deva confiar nas fontes oficiais de informação, em detrimento das redes sociais.

A aeronave tinha subido até aos 2400 metros quando desapareceu do vislumbre dos radares, pelo que a companhia alega que "as hipóteses de ter havido erro por parte do pessoal são mínimas", e, por isso, "não estão a ser consideradas".

"Considerando a experiência dos pilotos, dificilmente houve algum erro da equipa", apontou Igor Sosnovsky.

A Ukraine International Airlines tem vindo a notificar as famílias dos passageiros e encontra-se a cooperar com as autoridades "para fazer os possíveis de forma a detetar os motivos para a queda do avião". As primeiras avaliações das autoridades iranianas e ucranianas sugerem um defeito do equipamento.