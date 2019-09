Quem foi Jacques Chirac, o Presidente "trovador"?

epa00183708 French President Jaques Chirac (R) chats with his Portuguese counterpart Jorge Sampaio (L) during the congress "Cities and Local Governments United'' at the Palais des Congres in Paris on Sunday 02 May 2004. EPA/Vladimir Sichov FRANCE OUT © EPA

Jacques Chirac nasceu numa clínica de luxo em Paris em 1932. Assumia com orgulho o apelido de família - Chirac - pelas suas origens nas línguas da Occitânia, que classificava como idioma de trovadores e poetas. Estudou nas melhores e mais elitistas escolas francesas. Foi deputado, ministro e primeiro-ministro. Mas foi na Prefeitura de Paris que encontrou o trampolim para o palácio do Eliseu. Aquele que durante 12 anos foi Presidente da República Francesa morreu esta quinta-feira aos 86 anos.

Chirac cresceu como filho único, já que embora os pais tenham tido uma filha, esta morreu antes de o irmão Jacques ter nascido. Por isso beneficiou dos mimos de um menino nascido num ambiente familiar relativamente privilegiado e economicamente desafogado. Estudou no liceu Carnot, passando depois ao liceu Louis-le-Grand, onde concluiu o ensino secundário. Ao tempo, só os filhos das classes mais abastadas da sociedade parisiense tinham acesso a estas escolas. Terminado o ensino secundário, Jacques Chirac não prosseguiu de imediato os estudos superiores, já que optou ainda por uma curta experiência de aventuras e agruras, durante três meses, como marujo embarcado num navio de transporte de carvão.

De novo com os pés firmes na terra, Jacques Chirac matriculou-se no Institut d`Études Politiques de Paris, onde se graduou em 1954. Aqui conheceu Bernardette Chodron de Courcel, uma jovem da alta aristocracia francesa com quem viria a casar em 1956. Ainda enquanto estudante, em 1953, frequentou um curso na Summer School da universidade americana de Harvard. Em 1957 ingressou na prestigiada École Nationale d`Administration (ENA) - um famoso alfobre de altos quadros do Estado e políticos de carreira - graças ao empenho da família da sua distinta esposa. Mas Chirac apostou tudo nesta oportunidade, concluindo o curso na ENA em 1959, sendo o segundo classificado do seu ano.

Entrou na política pela mão de Pompidou

Logo após o casamento, Jacques Chirac alistou-se no exército como voluntário, sendo incorporado no 2º regimento de caçadores de África (Chasseur d`Afrique), e mobilizado para a guerra da Argélia. Após esta comissão de serviço passou à disponibilidade em junho de 1957. Concluído o curso da ENA, Chirac foi destacado para adjunto do diretor-geral da agricultura da Argélia, voltando de novo ao norte de África. Regressado ao país, Chirac foi nomeado auditor do Tribunal de Contas, e professor no Instituto de Estudos Políticos, onde tirou o seu primeiro curso.

Apesar de no fervor da juventude ter integrado o Partido Comunista Francês, onde militou, sendo um dos subscritores do apelo de Estocolmo contra a bomba atómica, tal não o impediu de, em junho de 1962, ser nomeado em comissão de serviço para o secretariado-geral do governo de Pompidou, e, mais tarde, no próprio gabinete do primeiro-ministro.

Ainda pela mão de Jorge Pompidou, foi no ano seguinte nomeado conselheiro no Tribunal de Contas, por onde já tinha passado como auditor. Mas foi em 1965 que Chirac se estreou verdadeiramente como político, ao ser eleito vereador em Sainte-Féréole, de onde a sua família era originária. No ano seguinte, Pompidou escolheu-o para a lista de deputados pela circunscrição de Ussel, bastião do PCF, combate que Chirac ganhou.

A partir da sua primeira eleição para deputado, Chirac tornou-se imparável. Logo em maio de 1967 Pompidou voltou a chamá-lo, desta vez para secretário de estado do emprego, a que se seguiram outros cargos governativos nos executivos de Maurice Couve de Murville, Jacques Chaban-Delmas e Pierre Messmer, até 1974. Uma das experiências mais marcantes e polémicas de Chirac foi após maio de 1968, quando foi nomeado secretário de estado da economia e das finanças, sendo ministro da pasta Valéry Giscard d`Estaing, que já ao tempo via no seu secretário de estado um temível concorrente.

Com a morte do presidente Jorge Pompidou, o experiente ministro decidiu apoiar Giscard d`Estaing nas eleições presidenciais de 1974. Chegado ao Eliseu, Giscard recompensou-o, nomeando-o primeiro-ministro. No palácio de Matignon, Chirac impôs uma nova cultura política, com um estilo relaxado mas de aprofundado estudo dos "dossiers".

As velhas desconfianças que sempre existiram de parte a parte entre os dois estadistas rapidamente se tornaram notórias, com o Chefe do Estado e o Chefe do Governo a disputarem entre si o comando político da nação. Giscard não perdoou a competição, e em janeiro de 1976 promoveu uma grande remodelação governamental. Ainda que reconduzindo Chirac no cargo de primeiro-ministro, este não suportou o cerco, e demitiu-se em agosto desse mesmo ano.

A prefeitura de Paris como trampolim para o Eliseu

Diz-se que ao abandonar o posto de primeiro-ministro Chirac teria assegurado ao presidente Giscard que queria abandonar a política e dedicar-se a "marchand" de peças de arte. Mas ato contínuo, Chirac anunciou a sua candidatura à prefeitura de Paris, refundando a UDR, de que se tornou presidente. Na primavera seguinte foi eleito para aquele cargo, passando a dispor de uma plataforma política de enorme projeção mediática, com olhos postos no Eliseu.

Como presidente da prefeitura, Jacques Chirac foi sucessivamente aumentando a sua popularidade, sobretudo devido às medidas que tomou sobre transportes públicos, apoio aos idosos, deficientes e mães solteiras. Em 1983 foi reeleito triunfalmente no total dos 20 bairros que constituíam o município. Com esta estrondosa vitória, Chirac tornou-se chefe da oposição parlamentar. E nas eleições legislativas de 1986 a coligação RPR-UDF saiu vencedora, quando Mitterrand já ocupava o Eliseu. Chirac viu de novo aberto o caminho para voltar a ser primeiro-ministro, em coabitação política com um presidente socialista.

Mas a relação entre Mitterrand e Chirac foi sempre de guerra aberta. O presidente não se coibia de criticar a ação do primeiro-ministro, colocando-se numa aparente posição de imparcialidade. Por várias vezes Mitterrand recusou-se a promulgar diplomas governamentais, obrigando Chirac a recuar. Nas eleições seguintes, Chirac perdeu estrondosamente para Mitterrand e para o Partido Socialista, que regressou ao governo. De novo na oposição, Chirac retomou o seu lugar na prefeitura de Paris, e voltou a ser reeleito para o cargo em 1989.

Nas eleições legislativas de 1993 Jacques Chirac percorreu o país denunciando as políticas de esquerda, com o governo em forte perda de popularidade. As urnas deram-lhe de novo a vitória, com a coligação de direita a sair triunfante. Só que, desta vez, Chirac preferiu não voltar a ensaiar a coabitação, acordando com Édouard Balladur que este seria primeiro-ministro, e Chirac reservava-se para o Eliseu nas eleições de 1995.

Chegada a hora daquele combate, Balladour decidiu também ele avançar como candidato presidencial, o que gerou uma profunda tensão nas hostes da coligação. Mas Chirac ficou à frente de Balladour na primeira volta, e na segunda bateu o candidato da esquerda. A 17 de maio de 1995 foi empossado 22º Presidente da República Francesa.

Longa coabitação com a esquerda

Instalado no Eliseu, como sempre sonhou, Jacques Chirac nomeou Alain Juppé para primeiro-ministro, que impôs uma política de luta contra o défice, respeitando o pacto da estabilidade da União Europeia e de assegurar a adoção da moeda única, então em construção.

Esta política de Juppé foi mal recebida pelos franceses, e a popularidade do governo caiu para níveis muito baixos. Uma onda de greves no inverno de 1995/96, contra o congelamento de salários na função pública e as alterações introduzidas no regime de pensões dos aposentados, levou Chirac a interromper a legislatura, e convocar eleições antecipadas, que foram ganhas pela esquerda pluralista.

Chirac nomeou primeiro-ministro Lionel Jospin, iniciando-se aqui a terceira e a mais longa coabitação. Presidente e primeiro-ministro tentaram falar a uma só voz, nomeadamente nas complexas cimeiras da União Europeia, que haveriam de abrir caminho à moeda única.

Jospin começou a ganhar popularidade, sobretudo a partir do momento em que decidiu consagrar o horário das 35 horas por semana. A queda do desemprego, induzida pela retoma da economia mundial, também contribuiu para a sua boa estrela.

Segundo mandato reduzido para cinco anos

Embalado por estes ventos de feição, o primeiro-ministro decidiu restabelecer o calendário inicial de eleições presidenciais antes das legislativas, e convenceu Chirac a fazer uma emenda à Constituição, no sentido de tornar os mandatos presidenciais em cinco anos, contra os sete que então se praticavam nos termos constitucionais.

Com um novo quadro eleitoral definido, Chirac anunciou antes de Jospin a sua recandidatura às eleições de 2002, animando ainda a criação de uma nova formação política para o apoiar, e que deveria fundir o RPR, a UDF e a Democracia Liberal.

Em abril de 2002 Chirac foi reeleito para um segundo mandato, agora de cinco anos, à segunda volta, contra o candidato da extrema-direita Jean Marie Le Pen, com mais de 82% dos votos expressos. Jospin, derrotado logo na primeira volta, demitiu-se de primeiro-ministro.

Chirac nomeou Jean-Pierre Raffarin, da Democracia Liberal, para chefiar o governo, que haveria de durar apenas algumas semanas, já que, entretanto, as eleições legislativas que se seguiram deram a vitória à coligação presidencial criada por Chirac, a UMP. Reconduzido com a nova maioria, Raffarin começou a implementar algumas das promessas de campanha, nomeadamente a redução de impostos e a luta contra a delinquência.

Durante o seu segundo mandato, Chirac enfrentou várias crises políticas, umas geradas no interior da sua coligação presidencial - quase sempre por competição entre diferentes figuras políticas de relevo - outras em resultado das orientações imprimidas por Chirac à política externa e da União Europeia.

Para além disso, enfrentou uma violenta campanha relativa a alegados escândalos financeiros por si protagonizados enquanto presidente da prefeitura de Paris. Todavia, o seu segundo mandato foi concluído em normalidade a 16 de maio de 2007, com a sucessão do seu poderoso colaborador nos últimos governos, Nicolas Sarkozy.