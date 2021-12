Quem não se tenha vacinado ou não tenha tido Covid-19 não entra em eventos culturais e desportivos em Itália

A intenção do Governo de Roma é sobretudo preventiva © EPA

Por TSF 06 Dezembro, 2021 • 11:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo italiano decidiu que quem não esteja vacinado contra a Covid-19 ou não faça prova de que teve a doença, da qual recuperou há pouco tempo, vai ter o acesso barrado a vários espaços e iniciativas. Este grupo de pessoas não poderá entrar em teatros, cinemas, concertos ou grandes eventos desportivos.

As medidas de resposta à pandemia em Itália passam também pela obrigação de apresentar um certificado digital Covid nos transportes públicos. A multa para quem desrespeitar a restrição é de 400 euros.

A intenção do Governo de Roma é sobretudo preventiva, já que o país até não está nesta altura entre os que registam o aumento de casos mais significativo. Numa população de 60 milhões de pessoas, o último registo diário assinalou 15 mil casos de infeção confirmados, e 85% da população acima dos 12 anos está vacinada.

Embora a vacinação em Itália abranja 85% da população atualmente elegível, com 12 anos ou mais, a faixa etária entre os 30 e os 59 anos tem demonstrado ser a mais resistente à vacinação, com quase 3,5 milhões de pessoas ainda sem as primeiras doses da vacina.

LEIA TUDO AQUI SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19