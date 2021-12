Quem pode salvar a esquerda em França?

© Reprodução parcial da capa do jornal L'Opinion (via Press Reader)

Na capa do Liberation está Jadot, líder do partido ecologista... no título, "Jadot sob pressão"... pressionado para uma união de esquerda com vista às presidenciais de abril do próximo ano, depois do desafio que lhe foi lançado por Anne Hidalgo, a candidata socialista. Até agora, a proposta de umas primárias da esquerda foi rejeitado quer por Yannick Jadot, quer pelo líder da Esquerda Insubmissa Jean-Luc Melenchon.

O diário L"Opinion pergunta mesmo se há alguém para salvar a esquerda? Anne Hidalgo e Yannick Jadot estiveram em comícios neste fim de semana. A socialista reiterou no Le Journal du dimanche o apelo para organizar primárias para nomear um candidato comum na esquerda.

O El País tem na primeira página planos de Bruxelas... oferece aos países um plano conjunto de compra de gás face à crise... Esta semana, a Comissão Europeia vai propor a criação de reservas estratégicas de gás e um esquema voluntário de compra conjunta deste combustível. O objetivo é evitar que os países enfrentem períodos críticos de escassez ou preços exorbitantes. Para a compra conjunta, vão ser criados grupos constituídos por vários países que partilham riscos ou necessidades e cada Estado poderá armazenar as provisões no próprio território ou num país do mesmo grupo.

Em Espanha, milhões nas capas dos jornais... Continuando no El País que diz que o governo acelera os fundos da União Europeia e autoriza já dezoito mil milhões... O executivo aprovou mais de 73% dos gastos previstos para este ano após superar o congestionamento inicial e transferiu 11 mil milhões para as comunidades autónomas.

O diário El Economista traz em manchete que ficaram por distribuir dois mil e quinhentos milhões de euros de ajuda à hotelaria... o outro diário económico, o Cinco Dias afirma que as grandes empresas energéticas perderam mais de um milhão de clientes em três anos...

Em Moçambique, o diário o País diz que o plano Fome até 2030 vai custar 400 mil milhões de meticais, qualquer coisa acima dos cinco mil milhões de euros.