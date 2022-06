Quénia desiste de emitir dívida pública devido ao aumento dos juros

© Photo by Jason Leung on Unsplash

O Quénia desistiu de emitir mil milhões de dólares em dívida pública devido aos juros de 12% exigidos pelos investidores, e está agora a preparar a contração de um empréstimo comercial para equilibrar o orçamento.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, que cita o jornal queniano Business Daily, a emissão de mil milhões de dólares (950 milhões de euros) nos mercados internacionais deixou de ser viável, já que a nação africana recebeu ofertas preliminares que implicam um pagamento de 12% de juros ao ano.

Estas propostas representam cerca do dobro do que os investidores exigiam no ano passado, quando o Quénia emitiu dívida pela última vez, disse o secretário de Estado do Tesouro do Quénia, Ukur Yatani.

Os juros exigidos pelos investidores internacionais para comprarem dívida pública africana aumentaram desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro, o mesmo acontecendo com os preços dos combustíveis e dos alimentos, o que agrava as condições financeiras das economias africanas.

O Quénia tinha escolhido os bancos Citi e JP Morgan para a emissão que agora foi cancelada.