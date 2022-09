Quer dedicar uma mensagem à rainha Isabel II? Saiba como pode fazê-lo através da internet

Rainha Isabel II morreu aos 96 anos © Geoff Caddick/AFP

Se quiser prestar homenagem à rainha Isabel II, poderá fazê-lo escrevendo uma mensagem no portal oficial da Família Real britânica na internet.

Em comunicado, o Palácio de Buckingham avisa que não haverá livros físicos de condolências em nenhuma das residências oficiais da família real, mas quem quiser deixar uma mensagem poderá fazê-lo, digitalmente, através do portal oficial da monarquia na internet.



O Reino Unido vai manter um período de "luto real" até sete dias após a celebração do funeral da rainha Isabel II, cuja data será confirmada "oportunamente".

A morte de Isabel II, aos 96 anos, ocorreu nesta quinta-feira na sua residência na Escócia, no Castelo de Balmoral, onde esteve rodeada pela sua equipa médica e por alguns membros da sua família, como o filho mais velho e novo rei, Carlos III.

As bandeiras nas residências reais foram colocadas a meia haste na quinta-feira e permanecerão assim até às 08:00 após o último dia do luto real.

Nas residências reais, as bandeiras a meia haste não se aplicam ao Royal Standard e ao Royal Standard na Escócia enquanto o Rei estiver na residência, pois devem estar sempre hasteadas.

As orientações sobre as bandeiras em outros prédios públicos foram emitidas pelo Departamento de Cultura, Meios de Comunicação e Desporto britânico.

As residências reais encerrarão até depois do funeral da rainha, incluindo a Galeria da Rainha e o Royal Mews no Palácio de Buckingham, e a Galeria da Rainha em Edimburgo.

O castelo de Balmoral e a Sandringham House, propriedades privadas da rainha, também encerrarão neste período. Além disso, o castelo de Hillsborough, residência real oficial na Irlanda do Norte, será encerrado.

O público poderá deixar tributos florais em vários locais, nomeadamente nas residências reais ou nas suas proximidades, de acordo com as orientações de cada local.

Às 13h00 desta sexta-feira, para marcar a morte da Comandante Suprema das Forças Armadas, terá lugar uma salva de 96 tiros de canhões em Hyde Park (Londres), na Torre de Londres, em Belfast, Cardiff e Edimburgo e no estrangeiro.

Também esta sexta-feira, às 12h00, a Abadia de Westminster, Catedral de São Paulo e outras igrejas do país vão assinalar a morte de Isabel II com um toque de sinos em uníssono, devendo ser tocadas 96 badaladas, uma por cada ano de vida da rainha.

As duas Câmaras do Parlamento, a dos Comuns (baixa) Comuns e a dos Lordes (alta) vão interromper os trabalhos normais e realizar uma sessão especial única com início ao meio-dia e duração de dez horas, até às 22:00, onde a primeira-ministra e deputados farão intervenções em homenagem a Isabel II.

Será ainda realizada uma cerimónia religiosa na Catedral de São Paulo de homenagem à monarca, com a presença de figuras de Estado.

Pelas 18h00, o rei Carlos III deverá fazer a primeira comunicação televisiva para manifestar ao país o compromisso no cumprimento dos deveres como novo chefe de Estado e prestar homenagem à mãe e soberana.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

O reinado de 70 anos foi o mais longo da história do Reino Unido, sucedendo-lhe o filho primogénito de 73 anos como Rei Carlos III.