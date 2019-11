Quer dormir num hotel por 80 cêntimos? Pode fazê-lo, mas com uma condição

Este hotel japonês encontrou uma solução inovadora para fazer face à crise © Asahi Business Ryokan Hotel

O hotel Asahi Ryokan em Fukuoka, no Japão, começou a alugar um dos seu quartos a 80 cêntimos com uma única condição: os hóspedes têm que transmitir em direto a estadia.

Tetsuya Inoue, de 27 anos, herdou o hotel, que acumulava prejuízos no final de cada mês, desde a morte da avó. O jovem gerente fez várias tentativas para relançar o negócio, até que a solução entrou porta dentro. Um youtuber britânico alojou-se no hotel e relatou a experiência em direto através das redes sociais. Tetsua deu-se então conta de que a internet era a chave do problema.

Desde então, no quarto número 8, o cliente aloja-se por cem ienes (cerca de 80 cêntimos) a noite. Em troca mostra minuto a minuto a estadia. Para manter a privacidade, não são transmitidas imagens da casa de banho nem há áudio das conversas ou chamadas telefónicas dos hóspedes.

O mais espantoso é que a ideia funciona. O canal de YouTube já tem mais de mil subscritores e quando atingir as 4.000 horas de emissão haverá anúncios publicitários. Para promover o negócio o dono, Tetsuya Inoue, aproveita os dias em que o quarto está vazio e protagoniza a transmissão enquanto trabalha ou dorme.

Veja aqui a emissão em direto a partir do hotel.