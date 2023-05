Quinze crianças morreram e 25 estão desaparecidas após naufrágio na Nigéria

© Wikimedia Commons

Quinze crianças morreram afogadas e outras 25 estão desaparecidas depois de o barco em que seguiam se ter afundado num rio do estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria, na terça-feira, anunciaram as autoridades.

"Quinze corpos, 13 raparigas e dois rapazes, foram recuperados pelas equipas de salvamento locais e enterrados na aldeia", disse o responsável administrativo do distrito de Shagari, Aliyu Abubakar, que supervisionou a operação de salvamento, à agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

Até à noite de terça-feira, os mergulhadores continuavam a procurar no rio os corpos de mais 25 crianças que desapareceram no naufrágio, acrescentou o mesmo responsável.