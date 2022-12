Quotas 2023. Pescas com "aumento significativo" em quatro espécies

Maria do Céu Antunes © Chema Moya/EPA

Os ministros com a pasta das Pescas na União Europeia fecharam, esta manhã, um acordo para as quotas de 2023. A ministra da Agricultura e Pescas, Maria do Céu Antunes, fala num resultado positivo, com "aumento significativo" em relação a determinadas espécies, como a pescada.

"A quota portuguesa aumenta mais de 100%, passamos de 2.286 toneladas para 4.645, no caso do tamboril aumenta 12% [até 689 toneladas], o areeiro 33%, [para 92 toneladas] e o carapau 15% [totalizado 117.126 toneladas]", revelou a ministra.

Outra espécies mantiveram a quota de pesca do ano passado, embora a Bruxelas propusesse reduções significativas. O goraz, por exemplo, tinha prevista um corte de 27%, mas acabou por não haver alteração da quota do ano passado.

"Conseguimos manutenção desta quota, ou seja, 600 toneladas, o que representa, só para os Açores, uma conquista de 2 milhões de euros e a estabilidade a mais de 2.500 pescadores e a mais de 70% das suas embarcações", salientou Maria do Céu Antunes, acrescentando que as espécies que mantiveram a quota representam um total de "10 milhões de euros".

Os pescadores vão poder retirar do mar 407 toneladas de linguado, que também mantém a quota do ano passado, apesar do alerta da Comissão, para uma redução da quota. Maria do Céu Antunes garante ainda assim que não há risco para a sustentabilidade do ecossistema marinho.

"[Para] todas as espécies que foram mantidas, - goraz, linguado e a raia curva -, não temos dados que nos mostrem que há questões ligadas à estabilidade, por esta proposta a ser apresentada por parte da Comissão".

A ministra da Agricultura a falar no final de uma maratona de negociações que iniciou no domingo, e prolongou-se ininterruptamente durante 24 horas, disse ainda que foi possível manter o objetivo de pesca da enguia no rio Minho.

Em relação ao bacalhau, os ministros fixaram também a "a quota trimestral para o arquipélago norueguês de Esvalbarda e que permite manter a atividade até haver acordo com a Noruega". Espera-se que esse acordo seja alcançado em março.