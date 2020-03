Quotidiano dos hospitais de Wuhan: seis pequenas histórias

João Pedrosa vive em Wuhan © Cortesia João Pedrosa

Enfermeiras tornam-se professoras de dança para crianças doentes de coronavírus. Um grupo de sete enfermeiras do Hospital Pediátrico de Wuhan criou turnos especiais para acompanhar 15 crianças infetadas com o coronavírus. Os pais das crianças estão de quarentena ou também internados. As enfermeiras criaram um plano que inclui exercício de manhã e estudo à tarde, após tratamentos.

Fez agora um mês que nasceu, na cidade de Wuhan, um menino de uma paciente infetada com o novo coronavírus. A criança não está infetada e encontra-se bem de saúde. Médicos e enfermeiras criaram uma parede com fotos e cartões para comemorar e registar o seu primeiro mês de vida.

Uma paciente com 96 anos que recuperou do covid-19, recebeu recentemente alta de um hospital de Wuhan. Proveniente da província de Zhejiang, no leste da China, ela é até agora a pessoa mais idosa a recuperar da infeção. Após tratamento antiviral, o seu estado de saúde evoluiu satisfatoriamente. Voltou agora para o hospital da sua região, onde continuará a ser tratada e concluir a quarentena necessária.

No hospital de Leishenshan dedicado ao tratamento do covid-19 e que foi construído no tempo recorde de dez dias, uma equipa médica vinda da província de Liaoning, transformou as paredes dos corredores de uma das alas hospitalares num mural de grafittes. As suas pinturas são uma fonte de inspiração e apresentam mensagens de apoio, incentivo e carinho para com os pacientes.

Barbeiros voluntários andam a visitar os hospitais de Wuhan e a proceder a cortes de cabelo gratuitos às equipas médicas. Eles conseguem "tratar" 40 pessoas por dia, o que é cerca de quatro vezes mais do que a sua carga normal de trabalho.

Uma equipa médica da província de Zhejiang, leste da China, realizou um transplante duplo de pulmões a uma paciente de 66 anos com covid-19. Os médicos disseram que o transplante era a única maneira de salva-la. A operação que durou dez horas foi realizada numa sala de pressão negativa. O estado de saúde da senhora encontra-se estável.

João Pedrosa em Wuhan (4 de março de 2020)

