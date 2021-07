Rafaella Carrá, 'ciao' liberdade contagiosa

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

Por Ricardo Alexandre 06 Julho, 2021 • 08:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Será o futebol uma liberdade contagiosa? Que o possa ser hoje na meia final- entre italianos e espanhóis, às oito da noite em Wembley, Londres. Uniu italianos e espanhóis e italianos e outros povos da Europa e do mundo e Daniel Verdú, na capa do El país, chama-lhe liberdade contagiosa... Rafaella Carrá, morreu ontem aos 78 anos, aparece na maior parte dos jornais espanhóis e italianos esta manhã... no El País, aparece de fato de treino cor-de-rosa sobre fundo amarelo a segurar telefone branco daqueles antigos de discar o número. No texto escreve-se que "a diva - cantora, bailarina e apresentadora - transformou a maneira de construir o relato televisivo e alcançou audiências milionárias que lhe proporcionaram o poder de continuar a dizer aquilo que lhe dava na cabeça. Com convicções muito firmes sobre a liberdade das mulheres, trabalhadora incansável, nos últimos anos manteve a discrição sobre a doença de que sofria. Detestava as redes sociais, quase não usava o telefone, 25 álbuns de estúdio, mais de 60 milhões de discos vendidos...

Rafaella aparece sorridente na capa do La Razón e título que diz que "a festa acabou"..."Ciao" raínha da festa, no El Periódico da Catalunha.

O Corriere della Sera chama-lhe símbolo da TV (e de uma país)... e no mesmo jornal um artigo de opinião chama-lhe sirene da liberdade. A este jornal deu a última entrevista no ano passado, em que dizia ter "medo, muito medo da pandemia"...

O Il Tiempo não precisou de ponto de exclamação para escrever em manchete, "caramba, que tristeza"... O libero diz um Ciao Rafaella, umbigo de Itália.

De novo em Espanha... O La Vanguardia, chama-lhe "a Raínha da Televisão" mas o tema em manchete é a emergência sanitária... a velocidade de contágio alcança níveis de início de pandemia. Preocupa o nível de infeção em vacinados por causa da alta transmissão e é dada prioridade à imunização dos maiores de 40 anos que ainda não tenham a pauta vacinal completa.

No Daily Mail... it"s now or never... "agora ou nunca"... a mesma frase na manchete do Daily Telegraph... no Guardian, em Londres, Boris Johnson varre as o confinamento das restrições no jogo da Covid...

E há o jogo do dia... um Itália- Espanha em futebol... Finalíssima para o desportivo espanhol Mundo Deportivo, Forza Espanha no espanhol Ás... a Gazetta dello Sport põe Mancini vestido de toureiro ao lado do título Forza Azurri... caia a vitória para quem cair, a festa há-de ser brava!