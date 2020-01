Rainha Isabel II apoia decisão do príncipe Harry

A rainha Isabel II © Neil Hall/EPA

Por Emanuel Nunes, correspondente em Londres 13 Janeiro, 2020 • 17:46

A rainha Isabel II anunciou, esta segunda-feira, o apoio à decisão do príncipe Harry e de Meghan Markle de deixarem de ser membros seniores da família real. Ainda assim, Isabel II disse que preferia que os duques de Sussex continuassem a colaborar com a monarquia a tempo inteiro.

O comunicado da rainha Isabel II disse que, na reunião desta segunda-feira, ficou acordado um período de transição durante o qual Harry e Meghan vão passar a viver entre o Reino Unido e o Canadá. A monarca afirmou que toda a família apoia a decisão dos duques de Sussex que, na semana passada, anunciaram que queriam ser financeiramente independentes e abdicar do seu estatuto de membros seniores da família real.

A rainha disse que preferia que Harry e Meghan continuassem a colaborar a tempo inteiro com a família real, mas respeita e compreende o desejo do casal de viver uma vida mais independente. No comunicado lê-se ainda que Harry e Meghan deixaram claro que não querem depender de dinheiros públicos.

No final, Isabel II acrescenta que há ainda vários assuntos complexos para resolver e muito trabalho pela frente, mas pediu que haja uma decisão final nos próximos dias.

Leia o comunicado na íntegra: