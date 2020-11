Rainha Isabel II ou Pelé. Rádio francesa publicou uma centena de obituários por engano

A rainha Isabel II foi uma das visadas © Facundo Arrizabalaga/EPA

A rádio francesa Radio France Internationale (RFI) divulgou esta segunda-feira por engano obituários que tinha preparado para várias personalidades, surpreendendo ao relatar morte de personagens como o futebolista brasileiro Pelé ou a Rainha Isabel II de Inglaterra.

No total, difundiu de forma involuntária na sua página na Internet e em plataformas como a Google ou Yahoo! cerca de uma centena de notas de pesar sobre a vida e trajetória de artistas como Brigitte Bardot ou Jean-Paul Belmondo, políticos como o ex-Presidente norte-americano Jimmy Carter ou o ex-primeiro-ministro francês Lionel Jospin.

A RFI atribuiu o erro a um "incidente técnico vinculado" à transferência do seu 'website' para uma nova ferramenta de publicação dos seus conteúdos.

"Foi aberta uma investigação interna para apurar as causas" do ocorrido, esclareceu a emissora, explicando que, como todos os meios de comunicação, os seus jornalistas preparam antecipadamente obituários de pessoas conhecidas para que possam ser publicados rapidamente no momento da sua morte.

A sucessão de falsas mortes não demorou muito para se tornar viral e provocar uma resposta de alguns dos afetados.

"Estou em ótima forma! Ainda me faltam tantos projetos que quando chegar o momento desse texto já não estará atualizado!", escreveu a atriz e cantora francesa Line Renaud, de 92 anos, na rede social Twitter.