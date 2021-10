Rainha Isabel II passou a noite num hospital

© Geoff Caddick/AFP

A Rainha Isabel II passou uma noite no hospital após ter sido aconselhada a descansar e a cancelar uma visita à Irlanda do Norte esta semana, revelou esta quinta-feira o Palácio de Buckingham.

"No seguimento de conselhos dos médicos para descansar durante alguns dias, a Rainha foi ao hospital na tarde de quarta-feira à tarde para alguns exames preliminares, regressando ao Castelo de Windsor à hora do almoço de hoje (quinta-feira), e está de bom humor", lê-se num comunicado.

A agência noticiosa da Associação Britânica de Imprensa adianta que a viagem ao hospital não foi anunciada por ser prever que a estadia fosse curta e para proteger a privacidade da monarca de 95 anos. A pernoita acabou por acontecer devido a "razões práticas", acrescenta, sem revelar o hospital em questão ou a natureza dos exames.

A soberana, que se prepara para comemorar em 2022 os seus 70 anos de reinado, cancelou na quarta-feira uma visita à Irlanda do Norte, depois de ter "aceite com relutância" o conselho de seus médicos para descansar.

Após passar sucessivos confinamentos no Castelo de Windsor, perto de Londres, e apesar das especulações sobre a possibilidade de abdicar na sequência da morte em abril do seu marido, o príncipe Philip, Isabel II participou recentemente em diversos compromissos públicos.

Compareceu novamente na terça-feira numa receção em Windsor, com a presença do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, do empresário Bill Gates e do enviado climático dos EUA, John Kerry.

Visivelmente em boa forma, a monarca apertou as mãos sem luvas e conversou com os convidados, sem usar máscara protetora.