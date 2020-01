Rainha Isabel II pede solução rápida para anúncio dos duques de Sussex

Raínha Isabel II e Príncipe Filipe © Facundo Arrizabalaga/EPA

A rainha Isabel II pediu esta quinta-feira aos elementos da equipa real britânica que encontrassem rapidamente uma solução para o anúncio dos duques de Sussex de quererem renunciar às funções de membros seniores da realeza do Reino Unido.

De acordo com uma fonte do Palácio de Buckingham, citada pela agência France-Presse (AFP), a soberana do Reino Unido pediu hoje aos membros das equipas da rainha, do príncipe herdeiro, Charles - pai de Harry - e dos dois netos, William e Harry, para trabalharem "em ritmo acelerado" e encontraram "soluções".

A mesma fonte averiguou que o resultado é espera "em alguns dias". Os duques de Sussex, o príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, anunciaram, numa publicação feita através da conta do casal na rede social Instagram, na quarta-feira a intenção de "recuar" nos deveres enquanto membros seniores da família real britânica, para conseguirem "independência financeira".

A publicação também refere que os duques de Sussex vão dividir o tempo entre o Reino Unido e os Estados Unidos da América, de onde é natural a mulher do príncipe Harry, Meghan Markle.

A família real reagiu ao comunicado pouco tempo depois e esclareceu que as conversas com os duques de Sussex "estão numa fase inicial" e que, apesar dos restantes elementos entenderem "o desejo [do casal] em seguir outro caminho", são questões "complicadas que levam tempo para serem resolvidas", de acordo com o comunicado transmitido pelo Palácio de Buckingham.

O museu de figuras de cera Madame Tussauds de Londres distanciou, entretanto, as figuras de Harry e Meghan das restantes estátuas do núcleo duro da família real. Para o especialista em assuntos relacionados com a família real Richard Fitzwilliams, entrevistado pela AFP, Harry e Meghan escolheram "sair como rebeldes" e que poderá mostrar "o quão infelizes" estão.

A duquesa de Sussex foi atriz antes de casar com o príncipe Harry, em 2018. Harry, de 35 anos, é neto da atual regente britânica, Isabel II, e é o sexto na linha de sucessão ao trono.